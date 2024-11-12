Медиакорпорация Китая начала показывать лучшие телефильмы и сериалы сразу в двух странах Латинской Америки - в Перу и Бразилии, сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

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Более 20 лучших постановок китайского производства транслируют свыше 30 ведущих СМИ в обоих государствах. Первые показы уже получили положительные отзывы зрителей.

Экс-министр иностранных дел Перу Эктор Бехар Ривера:

"Встреча с Си Цзиньпином" - отличный документальный фильм для перуанского народа. Я считаю, что отношения между Китаем и Перу особенно важны для нас. Политика председателя КНР Си Цзиньпина отражает широкое глобальное видение. Он выступает за единый и открытый мир, где у всех есть равные возможности без каких-либо барьеров. Эта философия важна не только для мировой торговли, но и для всех культурных обменов".

Биомедик из Бразилии Карин Нобрега: