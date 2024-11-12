Медиакорпорация Китая начала показ фильмов в Перу и Бразилии

Медиакорпорация Китая начала показ лучших фильмов и сериалов в Перу и Бразилии
Медиакорпорация Китая начала показывать лучшие телефильмы и сериалы сразу в двух странах Латинской Америки - в Перу и Бразилии, сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Более 20 лучших постановок китайского производства транслируют свыше 30 ведущих СМИ в обоих государствах. Первые показы уже получили положительные отзывы зрителей.
Экс-министр иностранных дел Перу Эктор Бехар Ривера:
"Встреча с Си Цзиньпином" - отличный документальный фильм для перуанского народа. Я считаю, что отношения между Китаем и Перу особенно важны для нас. Политика председателя КНР Си Цзиньпина отражает широкое глобальное видение. Он выступает за единый и открытый мир, где у всех есть равные возможности без каких-либо барьеров. Эта философия важна не только для мировой торговли, но и для всех культурных обменов".
Биомедик из Бразилии Карин Нобрега:
"Я надеюсь когда-нибудь посетить Китай. Фильмы и сериалы вызывают у меня желание узнать больше об этой стране. Они демонстрируют удивительную культуру, совершенно отличающуюся от нашей, с точки зрения языка и традиций. Как подчеркивается в этих фильмах, общение - основа всего. Поэтому я думаю, что этот обмен мнениями через кино и средства массовой информации полезен как для китайского, так и для бразильского народов".