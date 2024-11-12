Лунгин приступил к съемкам документального фильма про Мамонова

Съемки документального фильма про основателя группы "Звуки Му", поэта и актера Петра Мамонова стартовали и будут длиться около года. Об этом сообщил ТАСС кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин.

"Идет работа, на год примерно, - ответил он на вопрос о том, запущен ли процесс съемок. - Могу сказать, что встречаюсь с теми людьми, с музыкантами, с которыми он (Мамонов - прим. ТАСС) начинал играть".

В июле 2024 года режиссер сообщал, что снимет документальный фильм о Мамонове. 6 ноября Лунгин в разговоре с ТАСС уточнил, что съемки пройдут в Москве, Суздале, где снималась картина "Царь", и в Кеми, где снималась картина "Остров".

Мамонов известен, в первую очередь, как рок-музыкант: в 1982 году он основал рок-группу "Звуки Му", также занимался сольной карьерой. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название "Совершенно новые Звуки Му". Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино, сыграл в фильмах "Игла" (1988 год), "Такси-блюз" (1990 год), "Нога" (1991 год), "Время печали еще не пришло" (1995 год), "Царь" (2009 год), "Игла Remix" (2010 год) и других. Он сыграл и в нескольких картинах Лунгина. В частности, драма "Остров" (2006 год) с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями "Золотой орел" и "Ника" в категориях "Лучший игровой фильм" и "Лучшая режиссерская работа". С большим успехом шли спектакли Мамонова "Лысый брюнет", "Есть ли жизнь на Марсе", "Шоколадный Пушкин" и другие. Мамонов умер 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет.