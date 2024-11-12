Прошел премьерный показ фильмов из цикла «Культурный код. Россия»

11 ноября в Музее Победы прошел премьерный показ двух фильмов из цикла «Культурный код. Россия».

© Вечерняя Москва

Цикл состоит из четырех фильмов. Две короткометражки, посвященные традициям и искусству, показали в Музее Победы.

«Это фильм-дискуссия, и мы предполагаем, что люди начнут обсуждать увиденное. Цель создателей фильма такова: мы должны понять, кто мы, какие мы, как мы живем, что нас объединяет», — отметила заместитель председателя Общественной палаты Москвы, генеральный продюсер фильма Арина Шарапова.

В съемках фильмов цикла «Культурный код. Россия» приняли участие деятели культуры и искусства, ученые и студенты, а также участники специальной военной операции.

«Цикл посвящен, как сказал режиссер Андрей Кончаловский, нашим общим ценностям, тому, чем мы гордимся и что ценим: культура, архитектура, театр, кино, традиции. Мы на кухнях обсуждаем походы на выставку, потому что на кухнях обсуждают только в нашей стране — и это тоже наш культурный код», — сказала Арина Шарапова.

Первыми зрителями фильмов стали студенты, школьники, представители некоммерческих организаций, деятели культуры и искусства.

После просмотра создатели фильма провели круглый стол со зрителями, обсудили суть русского культурного кода.