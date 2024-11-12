В Курске пройдет кинопоказ в поддержку зооприюта «Право жить»

В Курске на улице Зелёной, 32, завтра, 13 ноября, состоится благотворительный ретропоказ в поддержку приюта «Право жить». Гости увидят музыкальный фильм режиссёра Элизабеты Бостан «Мама». А перед показом фильма послушают авторские песни в исполнении Марии Беликовой.

© Курская правда

В холле развернётся фотовыставка. На ней будут снимки животных, которые сейчас находятся под опекой в приюте. Посетители смогут забрать себе понравившегося четвероногого друга, а также принести с собой помощь для пушистиков – корма, игрушки, амуницию.

Стоимость входного билета составляет 200 рублей. Забронировать место можно по телефону 54-76-75.

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