Стартовала премьера детективного сериала «Райский»

12 ноября подписчики медиаплатформы "Смотрим" смогут увидеть премьерные серии детективного сериала "Райский". В центре сюжета — Максим Райский (Владимир Жеребцов), талантливый следователь с уникальной способностью раскрывать преступления по мельчайшим деталям. Однако его непростой характер и методы расследования часто становятся головной болью для коллег.

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После трагической гибели его лучшего друга Олега Огарёва (Александр Рожковский), Райский решает самостоятельно расследовать дело, уверенный, что это было убийство, а не несчастный случай, как утверждают официальные источники. В поисках правды ему помогают вышедший на пенсию отец, генерал-майор полиции Виктор Семёнович (Леонид Каневский), и вдова погибшего, следователь Ольга Огарёва (Мария Берсенева), которая является начальницей Райского.

Сюжет сериала не только погружает зрителя в мир расследований, но и раскрывает сложные межличностные отношения между героями, которые балансируют на грани личных трагедий и профессиональных обязанностей.

Проект обещает захватывающий сюжет и интересную динамику, а в числе актеров — такие звезды, как Лариса Лужина, Кристина Шелобкова, Григорий Шевчук и многие другие.

Производство: "Территория".

Режиссеры: Борис Рабей, Евгений Сологалов, Дмитрий Сорокин, Илья Хотиненко.