Авторы «Аркейна» рассказали о бюджете мультсериала

Перед премьерой второго сезона мультсериала «Аркейн» зарубежные СМИ поделились информацией о бюджете проекта. Как оказалось, студия Riot Games потратила на шоу около $ 250 млн — очень большие деньги даже по меркам Голливуда.

© Чемпионат.com

В интервью изданию GamesRadar создатели «Аркейна» Кристиан Линке и Алекс Йи прокомментировали сообщения журналистов. По словам шоураннеров, бюджет обоих сезонов действительно близок к этой сумме, однако в неё входят в том числе затраты на маркетинг и различные соглашения. Что касается стоимости производства, то она заметно меньше.

[$ 250 млн] — это не совсем верная цифра. В неё включены расходы на маркетинг, которые не связаны с производственным бюджетом. «Аркейн» — очень дорогой мультсериал, и в этом вся суть. Мы мечтали создать мультсериал, который был бы схож по качеству с анимационными фильмами.

Второй сезон мультсериала «Аркейн» стартовал 9 ноября. Продолжение вновь выйдет в трёх частях — финал состоится 23 ноября.