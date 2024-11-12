Режиссер Урсуляк выступил против мата в кино и театре

Бытовой мат – это чудовищно, а еще хуже, когда мат звучит в театральных и кинопостановках, заявил российский режиссер Сергей Урсуляк в интервью ТАСС.

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Он отметил, что употреблением нецензурной лексики нужно пользоваться очень аккуратно.

«Я согласен с нашим президентом, что мат – это часть языка. Другой разговор, что пользоваться этой частью языка нужно очень аккуратно», – сказал Урсуляк.

По мнению режиссера, мат может использоваться только тогда, когда есть художественная необходимость в использовании такой части речи. Он задался вопросом, почему русские классики кино, театра и литературы избегали этого, а «Васе Пупкину и Леше Попкину нельзя этого избежать в своих творениях».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не слышал нецензурную лексику ни от отца, ни от матери. Он также указал, что представители российских «так называемых элит» часто употребляют мат для того, чтобы показать свою «крутизну» и близость к народу, передает «Радиоточка НСН».