Джеки Чан обратился к россиянам

В России 5 декабря выйдет новая семейная приключенческая комедия с Джеки Чаном "Операция "Панда".

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Синопсис ленты режиссёра Чжан Луаня такой: "Джеки Чан берёт под опеку детёныша большой панды. Злодеи собираются украсть редкое животное, чтобы получить за него целое состояние. Джеки не может остаться в стороне и отправляется в незабываемое приключение, чтобы спасти панду".

В ролях также Вэй Сян ("Миллиардер в трущобах"), Хань Яньбо, Ши Цэ и другие.

По случаю проката в нашей стране легендарный артист обратился к россиянам, пригласив их в кино.