Завершился VII международный кинофестиваль в Ханое (Вьетнам). В главном конкурсе полнометражных фильмов участвовала драма-комедия Юлии Трофимовой "Лгунья" (продюсер Катерина Михайлова), получив премию сети азиатских кинокомиссий The Asian Film Commissions Network (AFCNet) Award.

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Героиня картины - семнадцатилетняя Ева, которая обвиняет популярного певца в сексуальных домогательствах и становится национальной героиней - "девочкой, не побоявшейся сказать правду".

Кроме "Лгуньи", в фестивале участвовал (во внеконкурсной программе) приключенческий фильм Татьяны Колгановой "Мухадракон".