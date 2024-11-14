Лучшие мини-сериалы: топ-10 шоу, которые можно посмотреть за выходные

Формат мини-сериалов идеально подходит для коротких и ярких историй самых разных жанров. Например, в октябре 2024 года первые эпизоды мини-сериала «Пингвин» признали одними из лучших в истории индустрии. Это в очередной раз доказывает: чтобы создать цепляющее шоу, необязательно растягивать его на несколько сезонов. «Лента.ру» делится подборкой сериалов, которые можно посмотреть за одни выходные.

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Что знает Оливия?

Год выхода: 2014

Оригинальное название: Olive Kitteridge

Жанр: драма

Длительность: 4 серии по часу

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0

Рейтинг IMDb: 8.3

В главных ролях: Фрэнсис Макдорманд, Ричард Дженкинс, Билл Мюррей

Давящая семейная драма длиной в 25 лет. В главной роли — оскароносная Фрэнсис Макдорманд.

Оливия Киттеридж (Фрэнсис Макдорманд) — учительница математики, которая живет в вымышленном американском городке вместе со своим мужем Генри (Ричард Дженкинс) и сыном Кристофером (Девин Друид, а позже — Джон Галахер-младший). Хоть Оливия и выглядит колкой и угрюмой, она всегда готова прийти на помощь окружающим. Только вот члены ее семьи этого не видят: сын винит мать во всех проблемах, а муж наслаждается обществом своей более молодой и обаятельной помощницы.

Сериал охватывает 25 лет из жизни семьи Киттеридж, следит за ее взлетами и падениями. Порой наблюдать за судьбой главной героини очень тяжело — но за этой тяжестью скрывается поразительная искренность.

11.22.63

Год выхода: 2016

Оригинальное название: 11.22.63

Жанр: фантастический триллер, драма, мелодрама, детектив

Длительность: 9 серий по часу

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9

Рейтинг IMDb: 8.1

В главных ролях: Джеймс Франко, Сара Гадон, Джордж Маккэй

Мини-сериал, основанный на одноименном научно-фантастическом романе Стивена Кинга.

Обычный учитель английского Джейк Эппинг (Джеймс Франко) внезапно получает уникальную возможность, которая способна изменить ход американской истории. Джейк переносится в 1960 год и собирается предотвратить убийство президента Джона Кеннеди. (Кристофер Фиппс).

Джейк готовится к судьбоносному событию, а жизнь в США шестидесятых нравится ему все сильнее. Учитель привязывается к прошлому и еще не понимает, что само время будет противиться настолько значительным изменениям.

Ночной администратор

Год выхода: 2016

Оригинальное название: The Night Manager

Жанр: триллер, детектив, криминальная драма

Длительность: 6 серий по часу

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

Рейтинг IMDb: 8.0

В главных ролях: Том Хиддлстон, Хью Лори, Элизабет Дебики, Оливия Колман

Один из лучших мини-сериалов Великобритании. Напряженный сюжет, стильный визуал и прекрасные актерские работы Хью Лори и Тома Хиддлстона.

Британец Джонатан Пайн (Том Хиддлстон) оставил службу в армии и теперь работает ночным администратором в дорогом отеле. Однако Пайна вербуют спецслужбы и бывшему солдату приходится вспомнить о своем прошлом.

По заданию разведки Джонатан должен втереться в доверие харизматичного и влиятельного торговца оружием Ричарда Онслоу Ропера (Хью Лори) и его девушки Джед (Элизабет Дебики). Портье придется превратиться в настоящего шпиона, чтобы разрушить крупную мафиозную сеть.

Патрик Мелроуз

Год выхода: 2018

Оригинальное название: Patrick Melrose

Жанр: драма

Длительность: 5 серий по часу

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

Рейтинг IMDb: 8.0

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Дженнифер Джейсон Ли, Хьюго Уивинг

Прямолинейная британская драма об аристократе, погрязшем в своих пороках. Актерский бенефис Бенедикта Камбербэтча и его сбывшаяся мечта — актер многие годы хотел получить роль Патрика Мелроуза.

Патрик Мелроуз (Бенедикт Камбербетч) богат, успешен и привлекателен. Кажется, у него есть все, о чем только можно мечтать. Вот только на самом деле Мелроуз давно находится на грани. Он страдает от всевозможных зависимостей и не может забыть о травматическом прошлом, жестокости отца и безразличии матери. Алкоголь и наркотики перестают заглушать боль, а мысль о смерти уже не кажется такой безрассудной.

Когда отец Патрика (и по совместительству его главный мучитель) уходит из жизни, потерявший себя герой получает шанс на новое начало. Однако чтобы отпустить детские травмы, Мелроузу придется пережить их вновь.

Побег из тюрьмы Даннемора

Год выхода: 2018

Оригинальное название: Escape at Dannemora

Жанр: криминальная драма, триллер

Длительность: 7 серий по часу

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

Рейтинг IMDb: 7.9

В главных ролях: Бенисио Дель Торо, Патриша Аркетт, Пол Дано

Мини-сериал о невероятном побеге из тюрьмы строгого режима. В основе сценария — реальная история, произошедшая в 2015 году.

Джойс Митчелл по прозвищу Тилли (Патриция Аркетт) работает в тюрьме вместе со своим мужем Лайлом (Эрик Ланж). В ее жизни не происходит ничего интересного, а супруг давно перестал уделять ей внимание. Чтобы хоть как-то разнообразить монотонные будни, Тилли решает завести интрижку с одним из заключенных по имени Дэвид (Пол Дано). Тот отбывает наказание за убийство помощника шерифа и мечтает как можно скорее покинуть тюрьму.

В этой же тюрьме отбывает наказание Ричард Мэтт (Бенисио Дель Торо). Его жизнь за решеткой можно назвать вполне комфортной, но мысли о свободе не покидают преступника. Когда у Мэтта появляется дерзкая идея, Тилли и ее любовник соглашаются стать его сообщниками.

Чернобыль

Год выхода: 2019

Оригинальное название: Chernobyl

Жанр: историческая драма

Длительность: 5 серий по часу

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.8

Рейтинг IMDb: 9.3

В главных ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон

«Чернобыль» — сериал, который по праву считается одним из лучших шоу в истории. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС происходит мощнейший взрыв. Пока ликвидаторы пытаются минимизировать чудовищный ущерб, руководство ЧАЭС заверяет Кремль, что причин для беспокойства нет.

Академик Валерий Легасов (Джаред Харрис) уверен, что должен лично разобраться в причинах взрыва. Вместе с зампредом Совета министров Борисом Щербиной (Стеллан Скарсгард) он отправляется в Чернобыль — правда об аварии оказывается куда страшнее, чем представляли в столице.

Несмотря на то что сериал создан на основе реальных исторических событий, в нем есть художественные условности, утрирование и преувеличения, а некоторые персонажи являются собирательными образами. Создатели сделали акцент на эмоции — вместо сухой исторической справки «Чернобыль» представляет собой рассказ о трагедии через оптику пожарных, чиновников и простых жителей.

Сцены из супружеской жизни

Год выхода: 2021

Оригинальное название: Scenes from a Marriage

Жанр: драма

Длительность: 5 серий по 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0

Рейтинг IMDb: 8.1

В главных ролях: Оскар Айзек и Джессика Честейн

Очень личная драма о любви и расставании. Сериальный ремейк одноименного фильма Ингмара Бергмана 1973 года, где действие переносится в Америку 2020-х.

После 10 лет, проведенных вместе, Джонатан (Оскар Айзек) и Мира (Джессика Честейн) решают развестись. Супружеская пара понимает, что чувства еще не остыли, но отношения причиняют обоим слишком много боли. Развод помогает главным героям по-новому посмотреть друг на друга и забыть о взаимной усталости. Похоже, им все же суждено быть вместе — может, и немного в другом качестве.

«Сцены из супружеской жизни» — крайне камерный проект, который дарит искреннее ощущение причастности к чужой драме. А химия между Айзеком и Честейн не оставляет сомнений в искренности всего, что происходит на экране.

Инсайдер / Свой человек

Год выхода: 2022

Оригинальное название: Inside Man

Жанр: триллер, детектив, криминальная драма

Длительность: 4 серии по часу

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 6.6

В главных ролях: Стэнли Туччи, Дэвид Теннант, Лидия Уэст и Долли Уэллс

Детективная драма о том, на какие ужасы способны самые обычные люди. Закрученный сюжет держит в напряжении до самого конца — и неудивительно, ведь за сценарий отвечает Стивен Моффат (автор «Шерлока» от «Би-би-си»).

Бет (Лидия Уэст) — молодая и дерзкая журналистка, которая планирует взять одно из важнейших интервью в своей жизни. Объект ее интереса — гениальный криминалист Джефферсон Грифф (Стэнли Туччи), который приговорен к смертной казни за убийство своей жены. В вагоне метро Бет сталкивается с харассментом — справиться с домогательствами ей помогает учительница математики по имени Дженис (Долли Уэллс). Женщины обмениваются контактами и разъезжаются по своим делам. Дженис работает репетитором — сегодня ее ждет занятие с сыном местного викария Гарри (Дэвид Теннант).

Вскоре судьбы четырех людей — священника, учительницы, журналистки и заключенного — пересекутся самым неожиданным образом. Ведь, как говорит Джефферсон Грифф, убийцей может оказаться каждый.

Олененок

Год выхода: 2024

Оригинальное название: Baby Reindeer

Жанр: драма, триллер, комедия

Длительность: 7 серий по 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Рейтинг IMDb: 7.7

В главных ролях: Ричард Гэдд, Джессика Ганнинг, Нава Мау

Британский мини-сериал, одна из самых громких премьер весны-2024. Жуткая история о сталкинге, основанная на реальных событиях.

В перерывах между провальными выступлениями комик Донни Данн (Ричард Гэдд) работает в одном из лондонских баров. Его юмористическая карьера давно стоит на месте, а жизнь похожа на череду сплошных неудач. Когда в бар приходит странная и неловкая Марта (Джессика Ганнинг), мужчина из вежливости угощает ее чаем. Марта воспринимает это как знак внимания и начинает приходить на работу к Данну каждый день.

Поначалу комика-неудачника радует такое внимание, но постепенно Марта становится все настойчивее: узнает адрес своего «олененка», начинает без остановки писать ему на e-mail и даже угрожает родителям. Данна пугает поведение сталкерши, но он почему-то не сообщает о ней в полицию. Вместо этого мужчина вспоминает об ужасах прошлого, которые оживают в памяти с появлением Марты.

Рипли

Год выхода: 2024

Оригинальное название: Ripley

Жанр: триллер, криминальная драма

Длительность: 8 серий по 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9

Рейтинг IMDb: 8.1

В главных ролях: Эндрю Скотт, Дакота Фаннинг, Джонни Флинн

Нуарная экранизация романа «Талантливый мистер Рипли». Сериал черно-белый — в лучших традициях современного кинематографа. В роли обаятельного, но жестокого мошенника — Эндрю Скотт (Мориарти из «Шерлока» от «Би-би-си»).

США, 1960-е. Том Рипли (Эндрю Скотт) занимается мелким жульничеством и надеется, что в его сети вскоре попадает крупная рыба. Все меняется, когда за помощью к Рипли обращается крупный бизнесмен Герберт Гринлиф (Кеннет Лонерган) — он уверен, что Том близко дружит с его сыном Дикки (Джонни Флинн). Тем временем Дикки живет в Италии со своей женой (Дакота Фаннинг), транжирит отцовские деньги и даже не задумывается о возвращении в Америку.

В итоге Том получает важное поручение — он должен слетать в Европу и привезти избалованного Дикки домой. Однако жизнь в Италии оказывается слишком притягательной, и находчивый Рипли решает присвоить ее себе.

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