Дэнзел Вашингтон сыграет в «Черной пантере 3» от Marvel

Американский актёр Дэнзел Вашингтон рассказал о своём участии в фильме «Чёрная пантера 3». По словам звезды «Великого уравнителя» и «Гладиатора 2», сейчас режиссёр обеих частей Райан Куглер пишет сценарий триквела, в котором важную роль сыграет персонаж актёра.

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Никаких подробностей о герое Вашингтона нет. Известно лишь, что «Чёрная пантера 3» продолжит развитие киновселенной Marvel и вновь расскажет об африканской стране Ваканде, чьи технологии опережают развитие всего человечества. У картины пока нет даты релиза.

«Чёрная пантера» — одна из самых успешных подсерий Marvel. Два фильма суммарно принесли студии более $ 2 млрд и стали одними из самых высокооценённых проектов киновселенной по версии критиков.