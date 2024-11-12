Россия видит потенциал для сотрудничества с Индией в области кино

Россия видит потенциал для сотрудничества с Индией в области кинематографа, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

© РИА Новости

«Также будем продолжать взаимодействовать в области кинематографии. Буквально вчера на эту тему в столице кинематографии Мумбаи - это Боливуд, мы эту тему обсуждали, я думаю, что здесь есть потенциал для сотрудничества. Тем более, что наше население традиционно всегда любило индийские фильмы, и думаю, мы в этом направлении посотрудничаем», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия заинтересована в продвижении индийского кино на своем рынке.