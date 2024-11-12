График выхода всех серий второго сезона сериала «Аркейн»

В ноябре на стриминговом сервисе Netflix стартовал второй сезон сериала «Аркейн» — мультипликационного проекта, в основу которого легла игра League of Legends. Ждать продолжения шоу фанатам пришлось три года. Как и в случае с первым, эпизоды второго сезона выходят постепенно. «Лента.ру» публикует график выхода всех серий второго сезона «Аркейна».

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«Аркейн», 2-й сезон: даты выхода всех серий

1-3 серии — 9 ноября в 11:00 по Москве;

4-6 серии — 16 ноября в 11:00 по Москве;

7-9 серии — 23 ноября в 11:00 по Москве.

Что нужно знать о сериале «Аркейн»

Действие шоу происходит во вселенной онлайн-игры League of Legends, которая сочетает в себе элементы ролевой игры и стратегии в реальном времени. Главные героини сериала — сестры Вай и Джинкс, персонажи из League of Legends. События разворачиваются в процветающем мегаполисе Пилтовере и подземном городе Зауне, где процветают разве что преступность, бедность и наркомания.

Второй сезон станет последним. Авторы завершат в нем все сюжетные линии, несмотря на то что изначально было запланировано пять сезонов проекта.

В 2021 году первый сезон «Аркейна» вышел в топ по просмотрам на Netflix, обогнав даже южнокорейскую «Игру в кальмара». Кроме того, шоу получило высокие баллы от критиков и аудитории: в ноябре 2021-го на IMDb его оценили на 9,4 балла, а на сайте рецензий Rotten Tomatoes проект получил 100 процентов «свежести» от критиков и 98 — от зрителей.