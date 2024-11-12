Каким получился фильм «‎В баню!»

В прокате - комедия "В баню!" с Михаилом Тройником в главной роли. Режиссер - Данил Иванов.

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Удивляет, что это кино не вышло под Новый год, но все же в ноябре в России уже случилась первая снежная метель. В новогодний прокат пробиться тяжело - он сулит самые большие прибыли в году и за него ведется большая кинопродюсерская битва. А Никита Владимиров - продюсер картины, "по совместительству" внук Алисы Бруновны Фрейндлих, видимо, не смог сделать так, чтобы картину показали зрителям именно в это время. Зато и он, и команда сняли такое кино, которое захочется пересматривать и в новогодние праздники, и позднее. Фильм "В баню!" - несомненная удача, и попробуем доказать почему.

Первое - герой, сценарий и сюжет. Главный герой картины - простой русский Ваня (полное имя Иван Плотников), строитель и семьянин. Жену (Юлия Александрова) и сына любит крепко. Но он доверчив и беззащитен, чем и пользуется его партнер-компаньон, которого играет Федор Лавров. Сам разъезжает на новой машине, а бригаде не платит зарплату. К тому же Ваня берет кредит, который отдает партнеру, а сам и его люди остаются на мели. Жену не устраивает такое положение дел. В общем - все у Вани настолько плохо, что, отправляясь в баню (жена выгнала из дома, мыться - негде), он даже не замечает, как сидит в парилке дольше того времени, на которое способен обычный человек. Тут-то его и заприметил герой Юрия Ицкова - неудавшийся в свое время чемпион по парению. И стал готовить незадачливого прораба к банному соревнованию. Не то чтобы Иван сильно любил париться, но на кону - миллион рублей, а он и так привык терпеть.

Михаила Тройника, блестяще сыгравшего главную роль терпеливого Вани, маркетологи позиционируют как "Русского Аквамена". А зря! Еще один секрет успеха картины - то, что она сделана по схеме боевика всех времен и народов "Рокки". Вспомните - "Рокки начинает усиленно готовиться к бою и тренируется под руководством отставного профессионального боксера Микки Голдмилла...". Маркетологи могли бы сразу перейти на "русского Сталлоне". Но, если оставить шутки - действительно, в основе этой линии фильма "В баню!" - калька с американских боевиков, к которым приучен весь мир, но сделана она в пародийно-юмористической форме и работает. Зритель наблюдает, как старик-уборщик городской публичной бани тренирует неудачника-прораба и как тот выходит в финал Банного чемпионата... И переживает за Ваню изо всех сил.

Кстати, эта комедия - просто находка для продаж как в северные страны, где париться любят, потому что очень холодно, так и в южные и азиатские, где будут удивляться русскому характеру. Можно представить комедию "В баню!" в широкой росписи в прокате в Китае, например. Что до русских зрителей, из которых баню любят процентов 95 (одна из причин успеха фильма "Ирония судьбы..."), - они тоже могут отправиться в кино выпустить пар.

Прямая речь

Михаил Тройник: Дубовый веник лучше

«‎Много веников перепробовал - все их виды. Но в основном дубовых больше всего. Березовыми больно, когда у тебя много дублей. У нас было финальное соревнование, где мы друг друга хлестали вениками. Это снималось на улице. Было минус 15, ночная смена. Баня бутафорская, и очень много щелей. Тепло быстро выходило. А мы играли лютую жару в этом лютом холоде ночью. И тогда я осознал, что даже, казалось бы, такая мелочь, как какой выбрать веник - березовый или дубовый, - играет определяющее значение ночью в холодной бане. И я пытался все время подложить дубовый. В кадре было не особо видно какой. Но это хоть как-то сглаживало трудную атмосферу, когда тебя "парили" много-много дублей подряд», — из выступления на открытой встрече со зрителями на фестивале "Одна шестая".

Фильм о Блиновской напоминает "Пацанок"

Оксана Акиньшина сыграла в новом фильме режиссера Виталия Дудки молодую женщину, похожую на Елену Блиновскую. Судьба известной блогерши, которая получала миллионы, но все закончилось неприятностями с законом и попаданием в СИЗО, легла в основу картины "За слова отвечаю" (в прокате с 14 ноября).

Героиня Акиньшиной - Светлана, блогер, автор тренингов личностного роста по фамилии Уж и псевдонимом Солнце, собирает (как и Блиновская) миллионные аудитории на стадионах, но попадает в тюрьму, согласно событиям в фильме, из-за конфликта с продюсером (Дмитрий Чеботарев).

Конечно, картина с таким сюжетом может заинтересовать таким поворотом, как именно действовал механизм по организации тренингов и сбору денег у желающих. Но лента не стала антологией обмана. Вместо этого мы получили еще один фильм, где действие происходит в тюрьме, и женщины-"сиделицы" исправляются под влиянием гуру и ее тренингов-марафонов. В этом лента похожа на телешоу "Пацанки", где девушки с трудной судьбой становятся на путь исправления. Ход опробован уже давно и, скорее всего, найдет отклик у зрителя, тем более что в одном из эпизодов фильма в колонии появляется сам султан Сулейман из сериала "Великолепный век", в картине есть отсыл к советскому фильму "Девчата", и в роли самой трудновоспитуемой заключенной, подверженной приступам гнева, - Настасья Самбурская.

Однако эффект у фильма один: поскольку режиссер и соавтор сценария Виталий Дудка - человек талантливый, Акиньшина - актриса ярко одаренная, да и окружение им под стать, проникаешься работой над собой и думаешь после просмотра только о том, а не пойти ли к какому-нибудь коучу, чтобы поработать над своим личным брендом.

Тем временем

Продолжение франшизы про маленькую девочку - фильм "Манюня: Приключения в деревне" - выходит в широкий российский прокат 14 ноября. Новая картина рассказывает историю о том, как Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте. Сначала они очень увлечены непривычной атмосферой нового места, но достаточно быстро начинают скучать. Решив ускорить время до отъезда домой, девочки по наводке местных мальчишек обращаются к бабке-колдунье, которая якобы исполняет любые желания. Она соглашается помочь, но ставит свои условия. Исполняя поручения колдуньи, девочки попадают в удивительные приключения, напоминающие сюжеты русских народных сказок...