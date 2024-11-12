Опубликованы кадры со съемок фильма «Пар» в Нижнем Новгороде

Комедийный триллер «Пар» (18+) снимают в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба киностудии Mindrec.

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Первые съемочные дни прошли в гостинице «Волна» и ресторане «Итальянцы» 10 и 11 ноября. Детали сюжета пока держатся в секрете.

По словам сценариста Евгении Юсуповой, за время подготовки к съемкам сюжет несколько раз менялся. Изменился даже жанр — с комедии на приближенный к триллеру. Тем не менее, главная тема картины осталась неизменной — любовь.

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