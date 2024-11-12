Аналитики рассказали о кассовых сборах фильмов местного производства в Якутии

Объем кассовых сборов от проката фильмов местного производства в Якутии в 2024 году превысили отметку 150 млн рублей. Об этом сообщил на III федеральном форуме "Цифровой алмаз" в Якутске генеральный директор компании "Экстра синема" Петр Чиряев.

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«Если в 2016 году в Якутии было 23 кинозала, и якутское кино могло заработать за год не более 20 млн рублей в целом, то с увеличением количества залов в прошлом году мы пробили отметку 100 млн рублей. В этом году идем к 200 млн рублей. 150 млн рублей уже перешагнули», — сказал Чиряев на стратегической сессии "Якутская киноиндустрия на старте дальнейшего роста и масштабирования".

По его словам, кассовые сборы в 2024 году прогнозировались на уровне 250 млн рублей, но не все фильмы успевают выйти в прокат до конца года.

Самым кассовой картиной стала "Карина", основанная на реальных событиях. Это история про якутскую девочку, пропавшую в тайге, - ребенка удалось найти живым спустя почти две недели поисков.

«"Карина" достигла отметки почти в 50 млн рублей только на территории Якутии, и этот потолок может пробить любой якутский фильм, который будет востребован у зрителя», — отметил Чиряев.

"Карина" режиссера Марианны Сиэгэн вышла в прокат в Якутии 11 апреля 2024 года, с 25 апреля начался показ фильма в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Улан-Удэ, Хабаровске и других российских городах.

Кино в село

Пилотный проект компании "Экстра синема" по открытию кинозалов в малых населенных пунктах Якутии начался в 2022 году. Местные специалисты создали свою цифровую платформу и разработали специальные кинопроекторы.

«4 октября нынешнего года наш пилот закрылся, за прошедшее время мы создали 70 залов в Якутии (всего в республике насчитывается 120 кинозалов - прим. ТАСС), — рассказал Чиряев. — В целом потребность в кинофикации в Якутии - 150 залов минимум, так как у нас около 500 учреждений культуры, которые ежедневно направляют заявки, чтобы и у них появилась возможность показывать кино».

К 2028 году в Якутии планируется запуск многофункционального кинопавильона с технологией виртуального продакшена и модульным XR-экраном с обзором 360 градусов.

Новые фильмы

На площадке форума "Цифровой алмаз" состоялась презентация эксклюзивных материалов фильма "Алдан". Это первый межрегиональный проект Якутии и Запорожской области - про специальную военную операцию (СВО) в России.

«Главную роль исполнил отличник физкультуры Якутии Илья Яковлев. Одним из актеров является чемпион мира по бразильскому джиу-джицу, боец UFC, а с 2018 года - гражданин России, депутат парламента (курултай) республики Башкортостан Джефф Монсон, он также принял участие в презентации фильма», — отметили в медиа-штабе форума.

По словам Монсона, фильм "Алдан" показывает события с общечеловеческой точки зрения.

«Думаю, что фильм удался, и будет интересен зрителю», — приводят слова актера в медиа-штабе.

Третий федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске 12-13 ноября при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Он собрал более 2,6 тыс. участников из 70 регионов России, гостей из Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана. Главная тема форума - цифровая трансформация регионов, рассматриваемая в качестве приоритета для развития страны.