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Симба, Тимон и Пумба на новых кадрах фильма «Муфаса: Король Лев» — он выходит 20 декабря

Издание Entertainment Weekly в ходе превью предстоящего фильма «Муфаса: Король Лев» опубликовало несколько новых кадров картины.

Опубликованы новые кадры фильма «Муфаса: Король Лев»
© Кадр из трейлера

Сама история будет происходить в двух временных промежутках. В одном старые друзья Тимон и Пумба будут рассказывать о приключениях ребёнка Симбы. В другом же будет происходить сама история с участием грозного льва.

Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).

© Entertainment Weekly
© Entertainment Weekly
© Entertainment Weekly
© Entertainment Weekly

Мировая премьера ленты «Муфаса: Король Лев» состоится уже 20 декабря. Будут ли картину показывать в России на новогодних праздниках, пока неясно.

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