Опубликованы новые кадры фильма «Муфаса: Король Лев»

Издание Entertainment Weekly в ходе превью предстоящего фильма «Муфаса: Король Лев» опубликовало несколько новых кадров картины.

© Кадр из трейлера

Сама история будет происходить в двух временных промежутках. В одном старые друзья Тимон и Пумба будут рассказывать о приключениях ребёнка Симбы. В другом же будет происходить сама история с участием грозного льва.

Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

Мировая премьера ленты «Муфаса: Король Лев» состоится уже 20 декабря. Будут ли картину показывать в России на новогодних праздниках, пока неясно.