Минпросвещения подготовит список фильмов для просмотра в школах

Минпросвещения РФ составит перечень фильмов, которые будут рекомендованы для просмотра в школах после уроков для детей разных возрастов. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова передает РИА Новости.

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Кроме того, председатель правительства Михаил Мишустин поручил подготовить Стратегию развития образования до 2030 года. Разработать и представить проект должны Минпросвещения, Минфин, Минобрнауки и Рособрнадзор. Срок – до 4 марта следующего года.