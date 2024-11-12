Минпросвещения подготовит список фильмов для просмотра в школах
Минпросвещения РФ составит перечень фильмов, которые будут рекомендованы для просмотра в школах после уроков для детей разных возрастов. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова передает РИА Новости.
Кроме того, председатель правительства Михаил Мишустин поручил подготовить Стратегию развития образования до 2030 года. Разработать и представить проект должны Минпросвещения, Минфин, Минобрнауки и Рособрнадзор. Срок – до 4 марта следующего года.