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Гид-парк. Какие премьеры сериалов посмотреть в ноябре по телевизору

Сериал "Противостояние", на Первом канале, 18-21 ноября в 22.00.

Какие премьеры сериалов стоит посмотреть в ноябре по телевизору
© Российская Газета

"Противостояние" - один из самых известных остросюжетных советских детективов. В основу сюжета романа Юлиана Семенова, написанной им в 1979 году, положены реальные события. По книге в 1985 году режиссером Семеном Арановичем был снят культовый одноименный телесериал с Олегом Басилашвили и Андреем Болтневым в главных ролях, сравнимый по популярности, с "Семнадцатью мгновениями весны" и "Местом встречи изменить нельзя".

Режиссером нового "Противостояния" стал Тимур Алпатов ("Диверсант. Идеальный штурм", "Художник", "Золотая орда"), а главные роли сыграли Владимир Вдовиченков, Карина Андоленко и Алексей Гуськов. Съемки сериала "Противостояние" проходили в Москве, Санкт-Петербурге и на Черноморском побережье. Онлайн премьера сериала Первого канала состоялась в этом году одновременно на платформах Кино1ТВ, Иви и Кинопоиск, и вот теперь он выходит к телезрителям.

...Май 1979 года. В пригороде Магадана изобретатель Крабовский во время интервью журналистке "Молодежной газеты" Кире Королевой предлагает испытать свой металлоискатель. "Уловом" оказываются мешки, затянутые необычным узлом, с останками мужчины. Для расследования резонансного дела в Магадан отправляется опытнейший полковник МВД СССР Владислав Николаевич Костенко (Владимир Вдовиченков) со своим молодым помощником - лейтенантом Константином Тадава. Дело их ждет очень запутанное и сложное, так как невозможно идентифицировать жертву: единственная зацепка - татуировки, самая примечательная из которых - с инициалами "ДСК". На месте к Костенко и Тадаве присоединяется местный майор Алексей Жуков. Он же выводит московских сыщиков на первого подозреваемого - матерого уголовника, ныне работающего на мясокомбинате - Григория Загибалова. При обыске на обоях и ботинках Загибалова оперативники обнаруживают следы крови и … чемоданы, которые, как выясняется, принадлежат другу мясника - Дерябину. Костенко понимает, что инициалы подходят под татуировку убитого… Тем временем Тадава вспоминает, что в одном из пособий по криминалистике видел подобную картину преступления. Костенко отправляет Константина в Москву, где тот при помощи профессора Павлейчука выходит на убийство молодого моряка, совершенное аналогичным способом, в 1945 году в Бреслау… Режиссер Тимур Алпатов говорит о сериале, что - это классический детектив, напряженный триллер.

«Для меня он в первую очередь о борьбе добра со злом», — подчеркивает Алпатов.

Алексей Гуськов, актер, исполнитель роли Кротова:

«Юлиан Семенов - большой писатель. В советской литературе он занимает особенное место, разрабатывал и совершенствовал жанры полицейского и политического детективов. Поэтому совсем не удивляюсь популярности фильмов и сериалов по его книгам. Кроме того, помимо сюжетных коллизий, ему были всегда важны характеры героев, так что играть в фильмах по его сценариям - актерское удовольствие. Мне было очень интересно принять участие в "Противостоянии", даже несмотря на существование классического фильма. Идут годы, сменяются поколения и одной-единственной экранизации становится мало, книга превращается в медленно уходящий в забвение памятник. С годами меняется язык кино. Скажем, сейчас куда более быстрое восприятие информации. И потом, когда я читал сценарий, то увидел множество сцен из романа Семенова, которые не вошли в старую кинокартину. Поэтому мы делаем новое, свое кино на основе известного и увлекательного детектива».

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Сериал "Шеф", на телеканале "Пятница!", 18 ноября в 21.00

Этот сериал уже успели назвать российским ответом культовому зарубежному хиту "Медведь". Главный герой Кай (Денис Прытков) - талантливый и амбициозный шеф в модном московском ресторане. Он надеется получить звание лучшего шеф-повара России и поддерживает высокий уровень обслуживания и сервиса. Однажды Кай вступает в конфликт с хамоватым посетителем, который оказывается высокопоставленным чиновником, и теряет работу. Отчаявшись, Кай устраивается поваром в женскую колонию в надежде, что со временем сможет открыть свой ресторан и победить в главном кулинарном конкурсе страны.

По словам исполнителя главной роли, съемки на кухне стали сложным испытанием для актеров.

«Когда мы снимали первую серию, мне в помощь дали настоящего шеф-повара, который меня консультировал и обучал. Для меня кухня и готовка - самое сложное в процессе съемки. Это требует сноровки и хороших навыков. Но мне удалось научиться быстро нарезать овощи - это мое маленькое личное достижение. А еще со съемок "Шефа" у меня остался рецепт безе, который я очень хочу попробовать сделать. Дома я, в силу занятости, готовлю редко. Но если получается, то это лучшие домашние вечера. Мое фирменное блюдо - мясо по-французски, но мне кажется, я всех уже достал им», — рассказывает Денис Прытков.

Роли заключенных в колонии исполнили Валери Зоидова, Ирина Рахманова и участницы реалити "Пацанки" - Кира Медведева, Анжелика Лужанская и Екатерина Ванышева. Кира Медведева - участница шоу, у которой в соцсетях миллионы подписчиков, также рассказала, что на съемках научилась готовить.

«Это был мой первый актерский опыт с таким количеством работы "на ногах". Я много лет проработала в баре и, снимаясь в "Шефе", как будто откатилась обратно в прошлое. На этой работе ты постоянно в движении и не можешь ни посидеть, ни постоять спокойно. Поэтому в роли повара мне было тяжело физически, но морально работать в такой компании - одно удовольствие. Кстати, благодаря проекту я научилась готовить, правильно держать нож в руках и резать как профессионал», — слова Киры Медведевой.

Так что сериал пошел на пользу всем участникам. Будем надеяться, что и зрителям он также будет полезен.

Фильмы и сериалы
Шеф
Медведь
Противостояние
Место встречи изменить нельзя
Семнадцать мгновений весны
Кира Медведева
Андрей Болтнев
Владислав Костенко
Ирина Рахманова
Карина Андоленко
Алексей Жуков
Семен Аранович
Тимур Алпатов
Олег Басилашвили
Владимир Вдовиченков
Алексей Гуськов
Юлиан Семенов
Первый канал