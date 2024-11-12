Какие премьеры сериалов стоит посмотреть в ноябре по телевизору

Сериал "Противостояние", на Первом канале, 18-21 ноября в 22.00.

© Российская Газета

"Противостояние" - один из самых известных остросюжетных советских детективов. В основу сюжета романа Юлиана Семенова, написанной им в 1979 году, положены реальные события. По книге в 1985 году режиссером Семеном Арановичем был снят культовый одноименный телесериал с Олегом Басилашвили и Андреем Болтневым в главных ролях, сравнимый по популярности, с "Семнадцатью мгновениями весны" и "Местом встречи изменить нельзя".

Режиссером нового "Противостояния" стал Тимур Алпатов ("Диверсант. Идеальный штурм", "Художник", "Золотая орда"), а главные роли сыграли Владимир Вдовиченков, Карина Андоленко и Алексей Гуськов. Съемки сериала "Противостояние" проходили в Москве, Санкт-Петербурге и на Черноморском побережье. Онлайн премьера сериала Первого канала состоялась в этом году одновременно на платформах Кино1ТВ, Иви и Кинопоиск, и вот теперь он выходит к телезрителям.

...Май 1979 года. В пригороде Магадана изобретатель Крабовский во время интервью журналистке "Молодежной газеты" Кире Королевой предлагает испытать свой металлоискатель. "Уловом" оказываются мешки, затянутые необычным узлом, с останками мужчины. Для расследования резонансного дела в Магадан отправляется опытнейший полковник МВД СССР Владислав Николаевич Костенко (Владимир Вдовиченков) со своим молодым помощником - лейтенантом Константином Тадава. Дело их ждет очень запутанное и сложное, так как невозможно идентифицировать жертву: единственная зацепка - татуировки, самая примечательная из которых - с инициалами "ДСК". На месте к Костенко и Тадаве присоединяется местный майор Алексей Жуков. Он же выводит московских сыщиков на первого подозреваемого - матерого уголовника, ныне работающего на мясокомбинате - Григория Загибалова. При обыске на обоях и ботинках Загибалова оперативники обнаруживают следы крови и … чемоданы, которые, как выясняется, принадлежат другу мясника - Дерябину. Костенко понимает, что инициалы подходят под татуировку убитого… Тем временем Тадава вспоминает, что в одном из пособий по криминалистике видел подобную картину преступления. Костенко отправляет Константина в Москву, где тот при помощи профессора Павлейчука выходит на убийство молодого моряка, совершенное аналогичным способом, в 1945 году в Бреслау… Режиссер Тимур Алпатов говорит о сериале, что - это классический детектив, напряженный триллер.

«Для меня он в первую очередь о борьбе добра со злом», — подчеркивает Алпатов.

Алексей Гуськов, актер, исполнитель роли Кротова:

«Юлиан Семенов - большой писатель. В советской литературе он занимает особенное место, разрабатывал и совершенствовал жанры полицейского и политического детективов. Поэтому совсем не удивляюсь популярности фильмов и сериалов по его книгам. Кроме того, помимо сюжетных коллизий, ему были всегда важны характеры героев, так что играть в фильмах по его сценариям - актерское удовольствие. Мне было очень интересно принять участие в "Противостоянии", даже несмотря на существование классического фильма. Идут годы, сменяются поколения и одной-единственной экранизации становится мало, книга превращается в медленно уходящий в забвение памятник. С годами меняется язык кино. Скажем, сейчас куда более быстрое восприятие информации. И потом, когда я читал сценарий, то увидел множество сцен из романа Семенова, которые не вошли в старую кинокартину. Поэтому мы делаем новое, свое кино на основе известного и увлекательного детектива».

Смотрите также

Сериал "Шеф", на телеканале "Пятница!", 18 ноября в 21.00

Этот сериал уже успели назвать российским ответом культовому зарубежному хиту "Медведь". Главный герой Кай (Денис Прытков) - талантливый и амбициозный шеф в модном московском ресторане. Он надеется получить звание лучшего шеф-повара России и поддерживает высокий уровень обслуживания и сервиса. Однажды Кай вступает в конфликт с хамоватым посетителем, который оказывается высокопоставленным чиновником, и теряет работу. Отчаявшись, Кай устраивается поваром в женскую колонию в надежде, что со временем сможет открыть свой ресторан и победить в главном кулинарном конкурсе страны.

По словам исполнителя главной роли, съемки на кухне стали сложным испытанием для актеров.

«Когда мы снимали первую серию, мне в помощь дали настоящего шеф-повара, который меня консультировал и обучал. Для меня кухня и готовка - самое сложное в процессе съемки. Это требует сноровки и хороших навыков. Но мне удалось научиться быстро нарезать овощи - это мое маленькое личное достижение. А еще со съемок "Шефа" у меня остался рецепт безе, который я очень хочу попробовать сделать. Дома я, в силу занятости, готовлю редко. Но если получается, то это лучшие домашние вечера. Мое фирменное блюдо - мясо по-французски, но мне кажется, я всех уже достал им», — рассказывает Денис Прытков.

Роли заключенных в колонии исполнили Валери Зоидова, Ирина Рахманова и участницы реалити "Пацанки" - Кира Медведева, Анжелика Лужанская и Екатерина Ванышева. Кира Медведева - участница шоу, у которой в соцсетях миллионы подписчиков, также рассказала, что на съемках научилась готовить.

«Это был мой первый актерский опыт с таким количеством работы "на ногах". Я много лет проработала в баре и, снимаясь в "Шефе", как будто откатилась обратно в прошлое. На этой работе ты постоянно в движении и не можешь ни посидеть, ни постоять спокойно. Поэтому в роли повара мне было тяжело физически, но морально работать в такой компании - одно удовольствие. Кстати, благодаря проекту я научилась готовить, правильно держать нож в руках и резать как профессионал», — слова Киры Медведевой.

Так что сериал пошел на пользу всем участникам. Будем надеяться, что и зрителям он также будет полезен.