Режиссёр «Тора» Тайка Вайтити и Disney сняли короткометражный фильм на Рождество
Известный актёр и режиссёр Тайка Вайтити снял короткометражный фильм A Disney Holiday Short: The Boy & The Octopus («Мальчик и осьминог»), посвящённый приближению Рождества.
Постановщик двух частей «Тора» от Marvel и «Кролика Джоджо» рассказал короткую, но милую историю ребёнка, который находит осьминга и решает показать ему мир. Ролик доступен на YouTube-канале Disney.
Сейчас Тайка Вайтити работает сразу над несколькими новыми проектами — среди них фантастическая драма «Клара и Солнце» и неназванный спин-офф по вселенной «Звёздных войн».