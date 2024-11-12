Тайка Вайтити и Disney сняли короткометражный фильм на Рождество

Известный актёр и режиссёр Тайка Вайтити снял короткометражный фильм A Disney Holiday Short: The Boy & The Octopus («Мальчик и осьминог»), посвящённый приближению Рождества.

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Постановщик двух частей «Тора» от Marvel и «Кролика Джоджо» рассказал короткую, но милую историю ребёнка, который находит осьминга и решает показать ему мир. Ролик доступен на YouTube-канале Disney.

Сейчас Тайка Вайтити работает сразу над несколькими новыми проектами — среди них фантастическая драма «Клара и Солнце» и неназванный спин-офф по вселенной «Звёздных войн».