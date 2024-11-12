Опубликованы новые постеры фильма «Никому не известный»

Тимати Шаламе, Эль Фаннинг и другие на постерах фильма «Никому не известный» о Бобе Дилане
Авторы биографического фильма «Никому не известный» о становлении легендарного музыканта Боба Дилана опубликовали постеры, посвящённые отдельным персонажам и исполнившим их актёрам.
Боб Дилан в «Никому не известном» (Тимати Шаламе)
© Searchlight Pictures
Джонни Кэш в «Никому не известном» (Бойд Холбрук)
© Searchlight Pictures
Сильви Руссо в «Никому не известном» (Эль Фаннинг)
© Searchlight Pictures
Джоан Баез в «Никому не известном» (Моника Барбаро)
© Searchlight Pictures
Пит Сигер в «Никому не известном» (Эдвард Нортон)
© Searchlight Pictures
Мировая премьера фильма о Бобе Дилане состоится 25 декабря 2024 года. Как стало известно ранее, главная звезда фильма Тимоти Шаламе сам исполнил большинство песен знаменитого певца на съёмочной площадке.