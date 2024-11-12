Сборы сказочного фильма «Огниво» превысили 1 миллиард рублей

12 ноября октября сборы фильма «Огниво» в России достигли отметки 1 млрд рублей. На достижение этой цифры ленте понадобилось почти три недели — премьера состоялась 24-го числа. Таким образом, картина стала уже пятым фильмом, достигшим столь большой цифры в 2024 году. Ранее это удалось фильмам «Мастер и Маргарита», «Лёд 3», «Сто лет тому вперёд» и «Летучий корабль».

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«Огниво» рассказывает историю о весёлом парнишке Ване, который однажды находит старинную зажигалку, из которой неожиданно появляется царевна Даша и просит юношу о помощи — спасти её от злого Лиходея. Герой отправляется в опасное путешествие с целью развеять чары злодея.

Режиссёром фильма выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»), а роли в картине сыграли Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Ян Цапник и другие актёры.