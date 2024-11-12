Беседку из фильма «Брат» планируют отреставрировать

В Петербурге разработан проект реставрации беседки на Смоленском лютеранском кладбище, известной по фильму «Брат». Об этом сообщает «Петербургский дневник». В 2022 году на объекте провели консервацию и противоаварийные работы.

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Реставрационная компания подготовила проект, который будет доработан по рекомендациям Комитета по охране памятников.

Стоимость работ и сроки реставрации пока не определены.

Беседка находится в исторической части кладбища, на семейном захоронении семьи фон Бекманов (конец 19 века).