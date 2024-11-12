Вышел трейлер рождественского триллера «Так держать»

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер рождественского фильма Сarry-On («Так держать») в жанре триллера. Он выйдет в онлайне 13 декабря 2024 года.

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Сюжет расскажет о молодом сотруднике транспортной безопасности, которого обманом заставляют пропустить на борт самолёта опасный груз. Историю осложняет то, что она происходит в канун Рождества.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли исполнят Тэрон Эджертон («Кингсман», «Робин Гуд: Начало»), София Карсон («Пурпурные сердца», «Тини: Новая жизнь Виолетты») и Джейсон Бейтман («Хэнкок», «Уроки химии»).