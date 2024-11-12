Вышел первый тизер фильма ужасов «Мафия»

Первый трейлер фильма ужасов «Мафия» (Werewolf Game) был обнародован 11 ноября 2024 года. Картина режиссеров Джеки Пейн и Кары Клэймор является своеобразной экранизации популярной игры для вечеринок «Мафия», созданной в 1986 году Дмитрием Давыдовым. За рубежом она известна как под оригинальным названием, так и «Игра оборотня».

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По сюжету, двенадцать похищенных незнакомцев должны сыграть в игру, в которой они голосуют за то, кого из них убить. Ночью спрятавшиеся среди них оборотни выходят и в ответ жестоко убивают одного из двенадцати жителей деревни. Дни повторяются до тех пор, пока не останется одна группа-победитель, которая получит приз в 100 тысяч долларов.

В хорроре снялись Бай Лин, Роберт Пикардо, Лидия Херст, Тила Данн, Тим Рилбуто и Тони Тодд, для которого роль зловещего распорядителя игры в маске стала одной из последних в жизни.

В американский прокат «Мафия» должна выйти 21 января 2025 года.