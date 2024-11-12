Опубликован трейлер фильма «Ручная кладь»

Трейлер фильма «Ручная кладь» (Carry-on) обнародовал 12 ноября 2024 года Netflix. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в экшн-триллере режиссера Жауме Кольет-Серра исполнили Тэрон Эджертон, Джейсон Бейтман, София Карсон, Даниэль Дэдвайлер, Логан Маршалл-Грин, Дин Норрис, Синкуа Уоллс и другие.

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Действие происходит в большом аэропорту в канун Рождества. Молодой администратор транспортной службы Итан Копек (Эджертон) тепло прощается со своей девушкой Норой (Карсон) и отправляется на дежурство. Но и без того непростой предпраздничный день становится совсем сложным, когда на транспортной ленте Итан обнаруживает бесхозный наушник, а через него некий незнакомец начинает давать ему указания. Злоумышленник (Бейтман) требует помочь доставить на борт самолета опасный груз, угрожая смертью Норе и всем находящимся в аэропорту людям. Хотя юноше удается вычислить террориста в толпе, это только усложняет задачу, и у Итана остается совсем немного времени, чтобы предотвратить трагедию.

Премьера «Ручной клади» состоится на Netflix 13 ноября.