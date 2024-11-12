Финн Вулфхард займется ремейком фильма ужасов «Рука-убийца»

Актёры Финн Вулфард и Билли Брайк подписали контракты на участие в съёмках новой версии комедийного фильма ужасов «Рука-убийца» 1999 года.

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Ранее они вместе работали над лентой «Адское лето» в том же жанре, причём Вулфард совмещал главную роль с позициями продюсера и режиссёра. В «Руке-убийце» они займутся написанием сценария.

Продюсером хоррора выступит Джейсон Райтман, который вместе с Вулфардом занимался двумя последними частями «Охотников за привидениями».

В 2025 году выйдет пятый и последний сезон «Очень странных дел» с участием Вулфарда — точная дата пока не раскрывается. Дэвид Харбор рассказал, что концовка вызвала у актёров слёзы.