Вышел трейлер абсурдистской комедии «УничтоЖанна»

Опубликован трейлер абсурдистской комедии "УничтоЖанна" с Павлом Прилучным в одной из главных ролей.

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Это - "история о домохозяйке со сверхспособностями (Юлия Егерева), которая становится секретным агентом и вступает в борьбу с опасными преступниками". Одного из опасных преступников по имени Дорад Сибасов Прилучный и играет. И, как обещано, "раскрывает свой комедийный талант". По собственному признанию актёра, он "обожает комедийные роли".

В ролях также: Игорь Ознобихин, Роман Попов, Маргарита Шведова, Роман Фомин, София Каштанова, Наталья Бочкарева, Дарья Погодина, Майкл Гибсон, Станислав Бондаренко, Ульяна Медведева, София Медведева, Дин Майер, Джонатан Солвей, Татьяна Уфимцева и другие.

Режиссер - Максим Кудымов.