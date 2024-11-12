Появились первые рецензии на фильм «Гладиатор 2»

Появились первые рецензии на один из самых ожидаемых фильмов — «Гладиатор II»! После того, как долгожданное продолжение фильма Ридли Скотта, удостоенного премии «Оскар» в 2000 году, показали критикам, эпическая картина дебютировала на ресурсах с довольно высокими оценками.

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Дэвид Руни из The Hollywood Reporter пишет, что Луций в исполнении Пола Мескала особенно магнетичен, а Дензел Вашингтон привносит ослепительную харизму, непреклонный авторитет и лукавый юмор в роли коварного политика Макринуса. Может быть, как пишет он, в «Гладиаторе II» и нет главного героя с таким испепеляющим взглядом, как у Рассела Кроу, но в нём немало зрелищности и оперного насилия, которые так нужны зрителям.

Кинокритик Vulture Элисон Уиллмор в своей рецензии дала не лучший отзыв на картину, написав, что «Гладиатор II» настолько не впечатляет, что вы можете уйти с мыслью: «Хм, возможно, мужественность действительно переживает кризис». По её мнению, Мескал ужасен в произнесении воодушевляющих речей, которые были столь знаковыми в «Гладиаторе», а сценарий сиквела Элисон считает заметно более неуклюжим, чем в оригинальном фильме.

«Конечно, не все из нас проводят много времени, думая о Римской империи, но те, кто проводят, заслуживают большего», — написала она.

Критик IndieWire Викрам Мурти также раскритиковал фильм и написал, что в нём нет ни капли магии, которая возвышала бы оригинал, несмотря на то, что он кажется более масштабным.

«Из основного актёрского состава Педро Паскаль выделяется в основном тем, что его персонаж — римский генерал, испытывающий отвращение к массовой смерти, которую ему приказано устроить, наиболее конфликтный и динамичный. Естественно, его почти нет в фильме», — пишет Мурти.

Пит Хэммонд из Deadline дал ленте положительный фидбэк и написал, что это фильм, который был придуман для показа в IMAX.

«Я не представлял себе Мескаля, следующего за Расселом Кроу на этом конкретном ринге, но его мускулистая и убедительная роль Луция — настоящая сделка, такая же яростная в игре на мечах, как и человеческая в его воплощении», — сказал он.

Сиддхант Адклаха в своей рецензии для Inverse написал, что «Гладиатор II» — это «более мрачный, более жестокий фильм для более мрачного, более жестокого времени» в связи с недавними президентскими выборами в США. Критик назвал работу Мескала в фильме огненной и похвалил игру 69-летнего Вашингтона. По словам Сиддханта, актёр зажигает экран своей шекспировской речью и двуличным лицом, с лёгкостью переключаясь между коварным оскалом и дьявольской ухмылкой.

Неудивительно, что отзывы на фильм довольно противоречивы! Слишком высок авторитет первой части. «Гладиатор II» выходит в мировой прокат уже 22 ноября.