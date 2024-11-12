В ноябре выходит эротическая драма «Эммануэль»

Уже 28 ноября поклонники эротического кино в массовом порядке устремятся в кинотеатры: на экраны выйдет фильм француженки Одри Диван с магическим названием, обещающим вернуть в словременный обиход скандальный хит 70-х годов прошлого века "мягкое порно" с Сильвией Кристель, - "Эммануэль".

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Фильм снят по мотивам одноименного романа Эммануэль Арсан, действие развивается в самых горячих городах мира - Париже и Гонконге. Это история деловой женщины, инспектора по качеству крупной сети отелей класса люкс, которую зов тайных желаний и эротических фантазий заставил предпринять бизнес-путешествие в загадочный Гонконг; там ее ждут новые доказательства истины "восток дело очень тонкое".

«Эротическое кино - это кадры, где есть напряжение между тем, что видишь, и тем, что остается скрытым, — объясняет режиссер фильма Одри Диван. — В фильме 70-х годов стремились показать как можно больше, именно это принесло ему успех. Но мне казалось, то, что скрыто, - интереснее. Я хотела усилить это напряжение, вовлекая зрителя в активное взаимодействие с фильмом, предлагая ему стать соучастником истории. Но даже этого было недостаточно, чтобы оправдать замысел, пока мне не пришла в голову идея о женщине, которая больше не может испытывать удовольствие и отправляется в путь, чтобы вернуть его. После моей картины "Событие", получившей приз в Венеции, я сказала себе: если мне удалось передать боль, может быть, мне удастся с той же остротой передать и такое чувство, как наслаждение, открыть зрителям новые грани сексуальности».

В главной роли - французская актриса Ноэми Мерлан ("Портрет девушки в огне", "Куриоса"). Снимались также Наоми Уоттс ("Малхолланд Драйв"), Уилл Шарп ("Белый лотос") и Джейми Кэмпбелл Бауэр ("Очень странные дела").

Первый показ новинки прошел на международном фестивале в Сан-Себастьяне, пресса откликнулась довольно скептичными отзывами. Так, автор The Hollywood Reporter утверждает, что даже вышедший в свет трейлер фильма вызывает смех, и нас ждет "перезапуск пошлого бренда середины ХХ века, но с большей претенциозностью, более мрачным освещением и совершенно фатальным отсутствием юмора". Отель, который предстанет в фильме, в описании журнала "представляет собой смесь натурных съемок в знаменитом St. Regis Hong Kong и декораций, выражающих представление авторов картины о роскошных люксах с их километровыми диванами".

«Холодная эротическая драма Одри Диван завораживает самым гладким, белым и плотным постельным бельем, которое вы когда-либо видели, — иронизирует журнал Variety. — В фильме нет идеи, которую можно было бы активировать, сказать что-то свежее и существенное о женских желаниях, при этом следуя стилю фильма - безвкусной похотливости - это потенциально невыполнимая задача».

Премьера новой "Эммануэль" в России состоится одновременно с премьерами в крупнейших городах мира, картину выпускает в прокат компания "Наше кино". После кинотеатрального проката цифровая премьера драмы "Эммануэль" пройдет в онлайн-кинотеатре Okko.