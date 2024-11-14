Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму про Трампа

Минкультуры РФ подтвердило отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму "Ученик. Восхождение Трампа" шведского режиссера Али Аббаси, рассказывающий историю политика и бизнесмена Дональда Трампа в самом начале его карьеры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

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"ООО "АРНА МЕДИА" и ООО "АК" (Атмосфера кино) отказано в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Ученик. Восхождение Трампа" в соответствии с подпунктом "з" пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм, отзыва прокатного удостоверения на фильм и внесения изменений в прокатное удостоверение на фильм, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.05.2024 ? 942", - говорится в сообщении.

Согласно подпункту "з", фильму не предоставили прокатное удостоверение по причине "иных определенных федеральными законами случаях".

11 ноября компания-прокатчик "Атмосфера кино" сообщила об отказе в выдаче прокатного удостоверения картине. Премьера кинокартины лауреата Каннского фестиваля Али Аббаси была запланирована в России на 31 октября. При этом 22 октября в "Атмосфере кино" сообщили о переносе премьеры на неопределенный срок.