Вышел трейлер мультфильма «СуперCанта»

Потихоньку приближается Новый год: время сказок, подарков и новогодних премьер. Уже на следующей неделе в прокат выходит анимационный фильм «СуперСанта». Зимняя история о славном супергерое порадует как взрослых, так и детей. Мультфильм окунет зрителей в атмосферу праздника и волшебства.

© Popcake.tv

Синопсис: Простой работяга Клиф Клаустовски из года в год работает аниматором. Он превращается в Санту Клауса и дарит детишкам радость и новогодние подарки. Работа Клифу нравится, но он мечтает попробовать себя в другом деле.

<img class="" src="https://img.rl0.ru/d8a7a42481e25b48ab288bab44ec7c3e/765x-i/https/store.rambler.ru/news/img/2f36a6cc9884abbd607c5b8692477103"/>

В какой-то момент парень начинает верить в свои суперспособности. Он собирается защитить планету от несправедливости и зла. К себе в команду он набирает отважных ребят: девчонку Билли, разбирающуюся в технологиях, и эльфа Лео, который способен колдовать. Задача новоиспеченной команды – не дать бизнесмену Грампусу испортить праздник детям. Злоумышленник хочет украсть все подарки, но Клиф и его команда уже спешат на помощь!

Мы так соскучились по теплым новогодним фильмам. А вы?

Режиссерами выступили Стив Мажори и Андреа Себастьян. Дистрибьютер: «Наше кино».