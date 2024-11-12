Павел Лунгин сравнил «Бригаду» и «Слово пацана»

Режиссер Павел Лунгин заявил в беседе с Hello!, что сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» получил «свою вспышку любви», но про него уже все забыли.

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Лунгин считает, что «Слово пацана» является феноменом «массового чудовищного успеха», которые сразу будто отдают все свои силы, энергию и затухают. Режиссер считает, что сериал не станет таким же культовым, как «Бригада», которая тоже затрагивала тему бандитов в 90-х.

По словам Лунгина, «Бригада» отличается от «Слова пацана» тем, что рассказывает про свою современность, а не прошлое.

«В любом случае, одновременно с развлекательным должно существовать и кино непростое. Кино не может ограничиваться развлекательной функцией, нужны какие-то киноклубы, нужны залы непростого кино», — заявил режиссер.

Премьера первой серии «Слова пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.