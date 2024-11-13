Что известно о фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Летом 2025 года в прокат выйдет фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — новая часть киновселенной Marvel, которая познакомит зрителей еще с одной культовой супергеройской командой из комиксов. «Лента.ру» называет дату выхода ленты, рассказывает, что известно о его сюжете и актерском составе, а также вспоминает историю Фантастической четверки в кино.

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Главное о фильме

Оригинальное название: The Fantastic Four: First Steps;

Жанр: супергероика, фантастический боевик, комедия;

Режиссер: Мэтт Шекман;

Когда выйдет: лето 2025 года;

Основа: комиксы Marvel;

Предыдущий фильм КВМ (кинематографическая вселенная Marvel): «Громовержцы*»;

В главных ролях: Педро Паскаль, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Ванесса Кирби.

Дата выхода

Изначально «Фантастическая четверка» должна была выйти в ноябре 2024 года. Ее релиз сместили сначала на 14 февраля 2025-го, а потом — на 2 мая. Позже студия Marvel поменяла местами даты выхода «Фантастической четверки» и «Громовержцев*».

Премьера фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» состоится 25 июля 2025 года.

Проект запустит шестую фазу КВМ (условное разделение внутри кинематографической вселенной Marvel. В каждую фазу КВМ входят проекты с общей глобальной идеей), которая, в свою очередь, завершит Сагу Мультивселенной. Эта масштабная часть киновселенной, посвященная путешествиям по альтернативным мирам, закончится в 2027 году фильмом «Мстители: Секретные войны».

Покажут ли «Фантастическую четверку» в России

Официально посмотреть новую «Фантастическую четверку» в России не получится — Disney не показывает свои новинки в стране с 2022 года. Последним фильмом Marvel, который добрался до отечественного проката, стал третий «Человек-паук», вышедший в конце 2021-го.

Однако россияне, скорее всего, смогут увидеть «Фантастическую четверку» на большом экране — ленту могут выпустить в параллельный прокат. Таким образом в кино показывали и другие проекты Marvel, например, недавнего «Дэдпула и Росомаху».

Обратите внимание, что в таком случае российская премьера состоится приблизительно на неделю позже, чем мировая — так, третьего «Дэдпула» россияне увидели 5 августа, а не 25 июля 2024-го.

Сюжет

Действие фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» развернется в ретрофутуристичном Нью-Йорке шестидесятых. Скорее всего, события картины будут происходить не на Земле-616 (название реальности, в которой происходят основные события кинематографической вселенной Marvel), а в альтернативной реальности.

О сюжете проекта практически ничего не известно. Ожидается, что в центре истории окажется противостояние Фантастической четверки и Галактуса (Ральф Айнесон) — гигантского космического существа, способного поглощать целые миры.

При этом (если верить главе студии Marvel Кевину Файги) «Первые шаги» не покажут, как супергеройская команда обрела свои силы.

Как Фантастическая четверка получила свои силы

Фантастическая четверка — первая команда супергероев, которая появилась в комиксах Marvel. Придумал героев легендарный Стэн Ли, их первое появление на страницах комиксов состоялось в 1961 году (команда Мстителей появилась только два года спустя).

В состав оригинальной команды входит гениальный ученый Рид Ричардс, его жена Сьюзан Шторм, брат Сьюзан по имени Джонни и Бен Гримм, лучший друг Ричардса. В комиксах эти супергерои получили свои способности из-за облучения во время космической экспедиции.

Режиссер Мэтт Шекман пообещал показать на экране то, чего еще никогда не было в КВМ.

«Фильм во многих смыслах другой. Мы делаем все по-другому: и с точки зрения самой истории, и с точки зрения производства», — Мэтт Шекман, режиссер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги».

Кстати, по слухам, именно в «Фантастической четверке» впервые появится главный антагонист Саги Мультивселенной — Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего. В комиксах Дум был одним из главных соперников этой супергеройской команды.

Инсайдеры предполагают, что роль Дума в «Первых шагах» будет незначительной, и прочат злодею небольшое камео в сцене после титров.

Производство

О том, что Фантастическая четверка станет частью киновселенной Marvel, впервые заговорили в 2019 году — тогда инсайдеры предполагали, что кинолента об этой супергеройской команде выйдет в 2022 году. Слухи подтвердились в июле того же года — на Comic-Con в Сан-Диего глава студии Marvel рассказал, что фильм о Фантастической четверке уже находится в разработке.

Изначально режиссером новой «Фантастической четверки» должен был стать Джон Уоттс, снявший кино о Человеке-пауке Тома Холланда. Однако вскоре Уоттс заявил, что решил взять перерыв от супергероики, и покинул проект. Поиски нового режиссера для картины были трудоемкими — студия хотела видеть на этом посту именитого представителя индустрии. Режиссерское кресло занял Мэтт Шекман («В Филадельфии всегда солнечно»), создавший один из лучших сериалов Marvel.

Новую «Фантастическую четверку» снял Мэтт Шекман — автор сериала «Ванда/Вижн».

Актерский состав ленты раскрыли 14 февраля 2024 года. Тогда же стало известно и официальное название картины — «Фантастическая четверка: Первые шаги».

Съемки стартовали полгода спустя. К концу октября 2024-го проект еще не перешел в стадию постпродакшена.

Дебютный трейлер «Фантастической четверки» представили на Comic-Con в Сан-Диего летом 2024 года. Официально Marvel еще не выложила видеоролик, однако фанаты уже слили его в сеть.

Актерский состав

Основной каст «Фантастической четверки» раскрыли 14 февраля 2024 года — одновременно с этим в сети появился постер с изображением главных героев фильма.

Кстати, изначально на роль Мистера Фантастика рассматривали Адама Драйвера, («Звездные войны: Пробуждение силы») а на роль его супруги — Эмму Стоун («Ла-Ла Ленд»).

Какие актеры сыграют в фильме «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Педро Паскаль («Одни из нас») — доктор Рид Ричардс / Мистер Фантастик. Лидер Фантастической четверки, гениальный ученый с гиперэластичным телом;

Ванесса Кирби («Корона») — Сьюзан (Сью) Шторм / Женщина-невидимка. Жена Ричардса, способна становиться невидимой и создавать силовые поля;

Джозеф Куинн («Очень странные дела») — Джонни Шторм / Человек-факел. Брат Сьюзан, чье тело способно полностью воспламеняться. Также умеет летать;

Эбон Мосс-Бакрак («Медведь») — Бен Гримм / Существо. Лучший друг Ричардса, чье тело стало каменным. Мосс-Бакрак рассказал, что Существо создадут с помощью компьютерной графики;

Ральф Айнесон («Чернобыль») — Галактус / Пожиратель миров. Космический гигант, поглощающий планеты и жизненную энергию. Слитый трейлер проекта подтвердил, что злодей будет по-настоящему огромных размеров;

Джулия Гарнер («Озарк») — Шалла-Бал / Серебряный серфер. В комиксах девушка была возлюбленной оригинального Серебряного серфера, а позже стала императрицей планеты Зенн-Ла. Похоже, в новом фильме Шалла станет помощницей Галактуса и получит силу Серебряного серфера.

В касте картины также заявлены Джон Малкович («Быть Джоном Малковичем»), Наташа Лионн («Американский пирог») и Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла»). Скорее всего, Хаузер сыграет Человека-крота — первого врага Фантастической четверки из комиксов. Роли остальных актеров пока держатся в секрете.

Судя по постеру, в фильме также появится робот Г.Е.Р. Б.И, который помогал супергероям в комиксах. Пока неизвестно, чьим голосом будет говорить механический помощник.

Предыдущие экранизации

Впервые историю Фантастической четверки попытались экранизировать в середине девяностых. В 1994 году режиссер Олей Сэссон снял низкобюджетную картину о приключениях супергероев, сражающихся с Доктором Думом, которую так и не выпустили в прокат.

По слухам, съемки были необходимы, чтобы закрепить права на персонажей за продюсером Берндом Айхингером, а премьера «Фантастической четверки» вовсе не должна была состояться. В итоге эта экранизация все же добралась до аудитории — через пиратские копии. Полную версию картины можно посмотреть на YouTube.

Супергеройская команда появилась на больших экранах почти двадцать лет спустя — в 2005 году вышла «Фантастическая четверка» Тима Стори. Два года спустя на экраны вышел сиквел картины, «Фантастическая четверка: Вторжение серебряного серфера». Оба фильма получили смешанные отзывы: их рейтинг на «Кинопоиске» — 6.7 и 6.5 баллов соответственно.

Кстати, роль Джонни Шторма в фильмах Тима Стори исполнил Крис Эванс, которого поклонники Marvel знают как Капитана Америку.

В 2024 году Эванс вернулся к роли Человека-факела — он сыграл альтернативного Джонни Шторма в фильме «Дэдпул и Росомаха».

В 2015 году вышла еще одна версия «Фантастической четверки» — главные роли в ней сыграли Майлз Теллер, Кейт Мара, Майкл Б. Джордан и Джейми Бейл. Картина не понравилась зрителям и провалилась в прокате. После неудачного ремейка студия Fox приступила к разработке ленты о главном враге команды, Докторе Думе, однако лента так и не добралась до этапа производства.

В 2019 году студия Fox, которая владела правами на супергеройскую команду и связанных с ней героев с 2004-го, стала частью Disney, а Фантастическая четверка наконец-то смогла попасть в КВМ.

Через три года один из членов Фантастической четверки официально дебютировал в проектах студии Marvel. В фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» показали альтернативного Рида Ричардса в исполнении звезды «Офиса» Джона Красински. Но появление Мистера Фантастика было недолгим — эластичного супергероя быстро уничтожила Алая ведьма (Элизабет Олсен).