Когда выйдет второй сезон сериала The Last of Us

Холдинг HBO раскрыл примерный срок выхода второго сезона сериала The Last of Us. Шоу вернётся уже весной 2025 года — конкретные даты премьеры станут известны позже. В продолжении будет семь эпизодов, они будут выходить еженедельно с воскресенья на понедельник.

© Чемпионат.com

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне.

К своим ролям во втором сезоне The Last of Us вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи — к ним присоединятся Изабела Мерсед (Дина), Дэнни Рамирес (Мэнни), Тати Габриэль (Нора), Ариэла Барер (Мел) и другие актёры.