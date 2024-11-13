Режиссер Урсуляк анонсировал показ фильма по роману «Война и мир»

Работа над многосерийным фильмом по роману Льва Толстого "Война и мир" находится в начальной стадии, предполагается, что зрители смогут увидеть картину к концу 2027 года. Об этом ТАСС сообщил режиссер сериала Сергей Урсуляк.

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«Мы сейчас в самом начальном периоде. Это предложение канала "Россия". <...> Говорить особенно не о чем, но принципиальное решение каналом принято. Надеюсь, что все состоится. - Думаю, что это конец 2027 года», — сказал Урсуляк, отвечая на вопрос, когда планируется завершение съемок и когда картину сможет увидеть зритель.

Он отметил, что пока неизвестно, кто будет в главных ролях.

«Если бы я знал. Собственно, это самое интересное. Еще не знаю, какие-то очень хорошие артисты, я думаю», — сказал собеседник агентства.

«Она [идея экранизации] пришла в голову не мне, я бы никогда не отважился на это, но канал "Россия" считает, что пришло время повторной постановки этого романа, потому что, в силу разных обстоятельств, лучшая экранизация Бондарчука, так сказать, для молодого зрителя и даже зрителя среднего возраста потеряла актуальность в каком-то смысле, при том что это выдающееся произведение. И нужно, что называется, возобновить интерес к этой книге, роману, и ко Льву Николаевичу Толстому», — отметил Урсуляк, отвечая на вопрос, как пришла идея экранизации этой эпопеи.

Экранизации романа "Война и мир" начали появляться еще в эпоху немого кино. Киноверсиии 1913 и 1915 годов не дошли до наших дней. В 1956 году американский кинорежиссер Кинг Видор снял фильм с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой. В 1965-1967 на экраны вышел четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, получивший главный приз Московского международного кинофестиваля (1965) и "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке (1969). Главные роли исполнили Вячеслав Тихонов, Ирина Скобцева, Анастасия Вертинская, Олег Табаков. В 1972 году канал BBC показал свою версию романа. В 2007 году вышла экранизация Роберта Дорнхельма. В 2016 году британский режиссер Том Харпер представил шестисерийный фильм по роману писателя.

Телеканал "Россия" совместно с онлайн-кинотеатрами "Кинопоиск" и Start приступают к работе над многосерийным фильмом "Война и мир" по роману Льва Толстого. Производством занимается кинокомпания "Москино". Режиссером картины выступит Урсуляк, в числе проектов которого "Жизнь и судьба" по роману-эпопее Василия Гроссмана, "Тихий Дон" по роману Михаила Шолохова, сериал "Ликвидация" и полнометражная драма "Праведник".