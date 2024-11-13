Съемки нового сезона сериала «Монастырь» проходят без Насти Ивлеевой

Первый сезон сериала «Монастырь» рассказывает историю девушки-тусовщицы Марии (Настя Ивлеева), которая, попав в неприятности после неудачной вечеринки в Дубае, укрывается от преследователей в монастыре на севере России. Там, по сюжету, она знакомится со священником Варсонофием (Филипп Янковский), его сыном Юрой (Марк Эйдельштейн) и монахиней Елизаветой (Мария Миронова). Режиссером первой части «Монастыря» выступил Александр Молочников, а шоураннером — Александра Ремизова.

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Проект вышел в 2022 году и сразу же произвел фурор – Молочников выбрал табуированную тему и шокировал зрителей довольно откровенным разговором о религии. Многие посчитали, что сериал оскорбляет чувства верующих. Дебютная роль Ивлеевой также вызвала неоднозначную реакцию – кинокритики не оценили актерских способностей блогерши. Тем не менее, сериал долго возглавлял топ-10 на «Кинопоиске» и получил почти 900 тысяч оценок пользователей и рейтинг 7.4. За первые 30 дней показа осенью 2022 года проект установил абсолютный рекорд – его посмотрело более 2,2 миллионов зрителей.

В продолжении герои Марка Эйдельштейна и Филиппа Янковского отправляются за пределы монастыря.

«В новом сезоне молодой послушник Юра, который провел всю жизнь в монастыре, впервые попадает в шумную Москву. Здесь его ждет не только поступление в университет и непростая учеба, но и знакомство со сводной сестрой-блогером, клубок семейных проблем и тайн, которые много лет замалчивали. В то же время и отца Варсонофия ждут кардинальные перемены, но неизменным останется его желание помогать и сопереживать людям. Оба заново учатся жить и пытаются не потерять себя в далекой от монастырских устоев городской суете», — говорится в синопсисе нового сезона проекта.

За производство проекта отвечают «Плюс Студия» и «Лунапарк». К своим ролям в сериале также вернутся Светлана Иванова и Диана Енакаева. Во втором сезоне появятся новые герои, которых сыграют Игорь Верник, Влада Лукина, Полина Маликова и другие. Удастся ли добиться такого же успеха без главной героини в исполнении Ивлеевой – узнаем в 2025 году.