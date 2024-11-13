Бенедикт Камбербэтч сыграет в новом фильме Гая Ричи

Издание Variety сообщило, что Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс получили роли в новом фильме Гая Ричи «Жена и собака». Роли звёзд пока не разглашаются.

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Хотя сюжет держится в секрете, в фильме «Жена и собака» Ричи вернётся в красочный, полный предательства мир британского высшего общества. По духу лента будет напоминать культовых «Джентльменов».

Производство стартует в феврале 2025 года. Сценарий Ричи написал сам. Помимо этого проекта, Ричи трудится над фильмами «Источник вечной молодости» и «В сером», а также над спин-оффом «Рэя Донована» в формате сериала. Работы у именитого режиссёра явно хватает.