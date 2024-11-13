Сергей Урсуляк высказался против ремейков

Российский кинорежиссер Сергей Урсуляк, в числе работ которого "Жизнь и судьба" по роману-эпопее Василия Гроссмана, "Тихий Дон" по роману Михаила Шолохова, сериал "Ликвидация" и полнометражная драма "Праведник" заявил ТАСС, что негативно относится к ремейкам, но повторные экранизации поддерживает.

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«К ремейкам я отношусь хуже, а к повторным экранизациям я отношусь очень хорошо, я считаю, что это необходимость. В чем смысл ремейков, я не знаю, но, опять же, здесь каждый для себя решает сам. Кому-то хочется поставить еще раз какой-то классический советский фильм, допустим. Флаг в руки, но я это не очень понимаю», — сказал Урсуляк.

По словам режиссера, здесь важно разобраться в терминах. "Вот сейчас собираются экранизировать "Войну и мир", и это тоже кто-то называет ремейком, хотя это не является ремейком", - сказал Урсуляк, отметив, что это является повторной экранизацией литературного произведения.

«Ремейк - это когда я беру оригинальный сценарий "Бриллиантовой руки" и ставлю его по второму разу», — привел в пример собеседник агентства.

Комментируя ремейк фильма "Москва слезам не верит", режиссером которого является Жора Крыжовников, Урсуляк отметил, что считает его "достаточно самостоятельным и талантливым режиссером, чтобы сделать по этому поводу что-то свое".

«Я не очень знаком с тем, что снимает в этом смысле Жора Крыжовников, но не думаю, что он просто тупо переснимает картину Меньшова. Я думаю, что Жора Крыжовников достаточно самостоятельный и талантливый режиссер для того, чтобы сделать по этому поводу что-то свое. Я не думаю, что это ремейк, я думаю, что здесь, скорее, совпадение названия. Надеюсь на это. Но я не в курсе, честно говоря, подробностей этой картины», — сказал он.

12 сентября в прокат вышел фильм "Вера" режиссера Иры Волковой, сюжет которого основан на повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось" (до печати в журнале "Юность" книга называлась "Роман и Юлька"). Ранее также стало известно о съемках нового сериала "Москва слезам не верит" по мотивам мелодрамы Владимира Меньшова, вышедшей на экраны в 1979 году. Режиссерами проекта выступят Ольга Долматовская и Жора Крыжовников.