Эксперты объяснили прорыв кино якутского производства

Феномен якутского кино стал результатом стратегического планирования руководства республики, начавшего вкладываться в эту индустрию 30 лет назад. Об этом заявила заместитель председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Ирина Яковлева в своем выступлении на форуме "Цифровой алмаз" в Якутске.

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«Благодаря стратегическому мышлению руководства республики Якутия уже 30 лет назад стала вкладываться в киноиндустрию. С годами республика стала одним из лидеров по кинопроизводству в России и "рвет" кинорынок. [В Якутии] строится огромный кинопроизводственный комплекс», — сказала Яковлева, которую процитировали в сообщении РЦИС.

Ставка регионального руководства на креативный и IT-сектор позволила Якутии уйти от своего сырьевого статуса, отметила эксперт, выступая на панельной сессии "Эпоха интеллектуального суверенитета: роль регионов в построении инновационно-креативной экономики России".

«Несмотря на то, что регион изначально был ориентирован на сырьевую экономику, сейчас наметился мощный тренд перехода к экономике знаний. Инвестиции в нематериальные активы растут во всем мире, что очень радует. И республика не стала исключением, наоборот, подхватывает этот тренд», — добавила она.

Первый замминистра культуры и духовного развития Якутии Мария Турантаева также отметила, что феномен якутского кино стал результатом долгой системной работы. Эта работа стартовала в 1990-е годы, когда вышел первый местный художественный фильм, и привела к взрывному росту рынка якутского кино, начавшегося в 2007 году, рассказала она.

Как отметила Турантаева, якутское кино известно не только в России, но и за рубежом. При этом его развитие продолжается.

«В Арктическом институте (Арктический государственный институт культуры и искусств в Якутске - прим. ТАСС) появилась целая кафедра по киноискусству, развиваются частные школы креативных индустрий. Можно с уверенностью сказать, что кино повлияло на социально-экономическое развитие всего региона», — заявила она.

На повестке защита креативных прав

Яковлева подчеркнула, что защита прав на результаты творческой деятельности становится важным аспектом в разрезе инновационно-креативной экономики Якутии.

«Есть мощные локальные бренды, и сейчас встает вопрос, насколько местные креаторы умеют защищать свои права. Уникальные продукты, создаваемые креаторами, могут генерировать доход и внимание к охране интеллектуального капитала республики, а это важный шаг на пути к экономике знаний», — сказала она.

Гендиректор корпорации развития Якутии Афанасий Саввин отметил помощь РЦИС в запуске в марте 2024 года якутского отделения цифрового депонирования, ставшего для креативного и бизнес-сообщества региона точкой входа в сеть РЦИС.РФ - российскую общественно-государственную блокчейн-инфраструктуру управления интеллектуальными правами.

«В скором времени Якутия станет центром технологий, и здесь на первый план выходит вопрос защиты интеллектуальной собственности», — отметил руководитель корпорации.

Саввин подчеркнул, что в прошлом году 20% всех наград, которые получило российское кино за рубежом, досталось якутской киноиндустрии, а в позапрошлом году в отечественном кинематографе три из пяти самых рентабельных фильмов были созданы в Якутии.

Он отметил, что регион стал одним из первых в России, где была создана система господдержки креативной индустрии.

«С развитием креативных индустрий у Якутска появился шанс получить экономическую специализацию, когда можно свои продукты продавать через интернет, создавать большие компании. Яркие примеры якутских компаний доказали, что в Якутске можно создавать многомиллионные, глобальные компании», — заявил Саввин.

О форуме

Третий федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске 12-13 ноября при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Он собрал участников из 70 регионов России, а также из Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана. Главная тема форума - цифровая трансформация регионов, рассматриваемая в качестве приоритета для развития страны.