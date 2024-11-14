Продюсеры «бондианы» высказались о следующем Джеймсе Бонде

Недавно продюсеры фильмов о Джеймсе Бонде, Барбара Брокколи и Майкл Уилсон, вновь затронули тему следующего агента 007.

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По их словам, следующим Бондом станет мужчина, которому уже за 30 лет, но важно, чтобы актёр мог заключить контракт минимум на 10 лет и играть персонажа постоянно. А ещё Брокколи и Уилсон отметили, что им неважен цвет кожи актёра.

В 2022 году Дэниел Крейг сказал в интервью BBC, что не жалеет о своём решении перестать играть Джеймса Бонда. Следующим агентом 007, по слухам, может стать Аарон Тейлор-Джонсон. Есть и другие кандидаты, но об этом актёре фанаты «бондианы» говорят больше всего.