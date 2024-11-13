Вышел трейлер фильма «Мария, мать Христа» с Энтони Хопкинсом

Netflix выпустил полноценный трейлер фильма «Мария, мать Христа» с Энтони Хопкинсом в главной роли. В ролике показали актёра и других его коллег, которые сыграли в ленте.

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Картина «Мария, мать Христа» рассказывает историю матери Иисуса, которая вынуждена бежать от преследований царя Ирода, поскольку он объявил охоту на всех младенцев государства. Мария и Иосиф бегут в надежде спасти своего новорождённого сына Иисуса, которому суждено изменить ход человеческой истории.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Премьера ленты состоится на Netflix 6 декабря, а до кинотеатров России картина доберётся 5 декабря — премьера будет официальной.