Юлия Проскурякова сыграла одну из главных ролей в фильме «Азбука Морзе». Премьера картины прошла 10 ноября в кинотеатре «Художественный», пишет «7Дней.ru».

© globallookpress

Отмечается, что на мероприятии были замечены такие звезды российского медиапространства как Анфиса Чехова, Владимир Левкин с женой, Александр Златопольский, Дарья Калмыкова и другие звезды российского шоу-бизнеса. Однако мужа Проскуряковой, Игоря Николаева, на премьере не оказалось.

Между тем, это не первое мероприятие, связанное с кинематографом, на котором Проскурякова появляется одна.

При этом Юлия уверяет, что Николаев не отказывается от совместных выходов в свет. Но из-за плотного гастрольного графика он часто отсутствует дома, поэтому не может сопровождать жену на важных для нее мероприятиях.

При этом пользователи отмечают, что отсутствие Николаева на премьере фильма, где главную роль играет его супруга, говорит о разногласиях в звездной семье.

В сети распространяются слухи, что Николаеву категорически не нравится новое увлечение Юлии, поскольку она почти не бывает дома, так как занята на съемках фильма.

Напомним, ранее Игорь Николаев показал свою взрослую дочь. Наследнице музыканта исполнилось на днях 46 лет, в связи с чем знаменитый отец поздравил ее в социальных сетях.

«Юлечка! 46! Доченька, здоровья тебе и счастья! С Божьей помощью!», - с теплотой подписал фотографию Николаев.

Также ранее сообщалось, что актриса Юлия Проскурякова снялась в сериале «Детектив на все руки», где ее героиня позволяла себе заводить романы с женатыми мужчинами.