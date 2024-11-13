Забайкальский край начнет работать по системе киноребейтов

Забайкальский край начнёт работать по системе киноребейтов (возврат части затрат на съёмки – прим. ред.), анонсировала министр культуры Забайкальского края Алёна Ячменёва 12 ноября на юбилее краевой государственной кинокомпании.

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Другими словами все те, кто захочет снять своё кино в забайкальских локациях, смогут вернуть часть затраченных на процесс денег.

Напомним, в октябре в регион приезжал продюсер, локейшн-менеджер, основатель и директор московского «Киноагентства» Максим Катков, который отснял для всероссийской базы кинолокаций Читу и её окрестности, национальный парк Алханай, посёлок Агинское, города Нерчинск и Балей.

«Он (Максим Катков – прим.ред) отметил, что наш край – некий «Голливуд» по съёмочным местам и по длине светового дня. Плюсом стала и близость Забайкалья с Китаем», – добавила Алёна Ячменёва.

Отметим, что программа киноребейтов – возврата средств с кинопроизводства – широко распространена в России. Во время съёмок в регионах зачастую создаются новые рабочие места и появляются свои кинопроизводители. Отснятые локации могут стать привлекательными и для туристов, которые захотят посетить места съёмок.