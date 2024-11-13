Опубликованы первые фотографии со съемок фильма «Левша»

Фото: Колокольников играет Левшу в адаптации Лескова и ловит британского шпиона
Опубликованы первые фотографии со съёмочной площадки вольной приключенческой киноадаптации рассказа Николая Лескова "Левша". В главной роли - Юрий Колокольников.
Сюжет разворачивается в Санкт-Петербурге в 1885 году. Во дворце императора Александра III обнаружено загадочное устройство - механическая блоха, а в столице орудует британский шпион, обладающий передовыми инженерными разработками.
Офицер тайной полиции Огарев отправляется к мастеру Тульского оружейного завода, известному как Левша. Вместе они должны ликвидировать опасного шпиона и спасти империю.
Съёмки проходят в Москве и Санкт-Петербурге.
В ролях также: Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Александр Чевычелов.
Премьера полнометражной картины намечена на 22 января 2026 года.