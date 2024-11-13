Опубликованы первые фотографии со съемок фильма «Левша»

Опубликованы первые фотографии со съёмочной площадки вольной приключенческой киноадаптации рассказа Николая Лескова "Левша". В главной роли - Юрий Колокольников.

© Российская Газета

Сюжет разворачивается в Санкт-Петербурге в 1885 году. Во дворце императора Александра III обнаружено загадочное устройство - механическая блоха, а в столице орудует британский шпион, обладающий передовыми инженерными разработками.

Офицер тайной полиции Огарев отправляется к мастеру Тульского оружейного завода, известному как Левша. Вместе они должны ликвидировать опасного шпиона и спасти империю.

Съёмки проходят в Москве и Санкт-Петербурге.

В ролях также: Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Александр Чевычелов.

Премьера полнометражной картины намечена на 22 января 2026 года.