Завершились съемки спин-оффа «Беспринципных»

«Кинопоиск» объявил о завершении съёмок сериала «Беспринципные. Непреклонный возраст». Это спин-офф шоу «Беспринципные», которое идёт с 2020 года.

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Фото со съёмок.

По сюжету Валя (Кристина Бабушкина) после крупной ссоры с генералом Хадяковым (Николай Фоменко) уезжает в Санкт-Петербург и велит мужу не приближаться к ней. Он все больше впадает в хандру. Генералу и остальным героям предстоит объединиться, чтобы вернуть Валю в Москву.

Производством занимаются компания «Медиаслово» и Плюс Студия. Сериал «Беспринципные. Непреклонный возраст» покажут на Кинопоиске в 2025 году.