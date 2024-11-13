Завершены съемки фильма «Яма»‎

Фильм "Яма" стал режиссерским дебютом популярного актера Егора Корешкова. Для фильма режиссер написал и сценарий, идея которого пришла к нему в Екатеринбурге. Пожилой трубач Олег, застрявший в рутине оркестровой ямы и собственных неудач, вдруг оказывается на грани перемен. Его привычный мир начинает рушиться, вдобавок дирекция отправляет его на пенсию. "Яма" кажется беспросветной. Но одна роковая ночь на кладбище меняет все.

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«Во время съемок фильма "Сломя голову" в один из выходных дней я пошел на "Жизель" в Урал-Оперу. Сидя в зрительном зале, я вдруг задумался о тех музыкантах, которые проводят все свои рабочие дни в оркестровой яме. Я зацепился за слово "яма". И представил себе героя, который там находится давным-давно. Он также в долговой яме и эмоциональной. Такова его жизнь. Крутил эту историю в голове, и в какой-то момент у меня выстроился весь сценарий», — рассказывает Корешков.

Съемки проходили пять дней в Екатеринбурге и Свердловской области. Одной из съемочных площадок стал Театр Музыкальной комедии. На сцене исполнили партии из балета "Жизель" 17 артистов балета из Уральского хореографического училища. Как рассказала балетмейстер Надежда Малыгина, партии студенты учили специально для съемок - их нет в учебном плане.

В роли дирижера дебютировал действующий дирижер Театра Антон Ледовский.

Фильм собираются выпустить в прокат в 2025 году.