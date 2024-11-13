Окончен 44-й Международный фестиваль спортивного кино

Одним из финалистов 44-го Международного фестиваля спортивного кино Paladino d’Oro стал российский документальный сериал о дрифте «RDS GP: Шинная борьба». Всего финалистами стали 65 картин из разных стран.

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Документальный сериал об автоспорте «RDS GP: Шинная борьба» продолжает покорять международную арену спортивного кино. В этом году второй и третий сезоны были номинированы на 44-м Международном фестивале спортивного кино Paladino d’Oro в Италии. В результате отбора второй сезон RDS GP вошел в число финалистов, и один из его эпизодов покажут на большом экране в театре Политеама в Палермо с 10 по 15 декабря.

Paladino d’Oro Sport Film Festival — старейший фестиваль спортивного кино. Он был основан в 1979 году и считается одним из самых престижных в мире, ежегодно собирая работы из более чем 40 стран. Премия присуждается Академией спортивного кино и отмечает выдающиеся проекты, раскрывающие спортивные достижения и вдохновляющие истории.

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