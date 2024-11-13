Опубликован трейлер фильма «Последний ронин»

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал новый трейлер своего постапокалипсиса "Последний ронин" с Юрием Колокольниковым в главной роли.

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По сюжету цивилизация уничтожена ядерной войной, техника не работает, бензин потерял свои свойства. Главная валюта в мире - два патрона: 9мм и 7.62 от АК-47.

Главный герой - преследуемый призраками прошлого путник Ронин, который странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца и создаёт карту континента. Судьба его сводит с девочкой-подростком Марией (Диана Енакаева - молодая Соня Мармеладова из "Преступления и наказания", "Внутри убийцы"), которая обещает ему наивысшую плату, если он доведет ее до места, где она родилась.

В ролях также - Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Александр Мизев и другие.

В кино - с 26 декабря.

Ранее сообщалось, что Колокольников сыграет Левшу в новой адаптации одноимённого рассказа Николая Лескова.