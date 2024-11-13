В Шардже пройдет фестиваль международных фильмов

Посмотреть кинокартины и поучаствовать во встречах с режиссерами из разных стран можно с 15 по 24 ноября 2024.

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Седьмой ежегодный фестиваль международных фильмов Sharjah Film Platform 7 пройдет на двух площадках — кинотеатре под открытым небом Mirage City Cinema в историческом квартале Шарджи и кинотеатре VOX Cinemas в торговом центре City Centre Al Zahia.

В программе представлены документальные фильмы и картины в жанре фэнтези от режиссеров из Мьянмы, Бутана, Руанды, Нигерии, Колумбии, Бахрейна и Палестины.

Международное жюри, включающее профессионалов киноиндустрии, выберет победителей в 4 категориях: «Лучший документальный фильм» «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший фантастический фильм», «Лучший короткометражный фантастический фильм».

Откроет фестиваль фильм палестинского режиссера Камаля Альджафари (Kamal Aldjafar), восстанавливающий воспоминания о палестинской истории с помощью архивных кадров. Еще одна любопытная картина — «Места души» Хамиды Исса (Hamada Issa) о путешествии в Антарктиду, в которой ледяные пейзажи контрастируют с пустынями Катара.

Любители истории оценят «Ку Ли никогда не плачет» Фам Нгок Лана (Pham Ngok Lan) — черно-белое исследование личной и политической истории современного Вьетнама.

Узнать подробную программу фестиваля и приобрести билеты можно на сайте sharjahart.org.